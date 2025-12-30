Venezuela nuovo attacco Usa a una nave nell’Oceano Pacifico | due morti

Nell’Oceano Pacifico orientale, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione contro un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga, risultata in due vittime. La notizia evidenzia le recenti tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione sulla dinamica delle attività marittime e sulla sicurezza nella regione. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si approfondiscono le implicazioni di questi eventi.

L’esercito statunitense ha reso noto di aver condotto un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’ Oceano Pacifico orientale, uccidendo due persone. L’offensiva, annunciata lunedì dal Comando Sud degli Stati Uniti sui social media, porta il numero totale di attacchi navali noti a 30 e il numero di persone uccise ad almeno 107 dall’inizio di settembre. L’amministrazione Trump ha rafforzato le forze militari nella regione nell’ambito di una crescente campagna di pressione contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, nuovo attacco Usa a una nave nell’Oceano Pacifico: due morti Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare con noi, potrei farlo" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare e potrei farlo, parlo con tutti" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Venezuela, Wsj: 'Nuove truppe speciali e aerei Usa nei Caraibi'; Venezuela, nuovo attacco Usa a un nave nell'Oceano Pacifico: due morti | Il video; Gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco con i droni in Venezuela. Venezuela, nuovo attacco Usa a un nave nell'Oceano Pacifico: due morti | Il video - (LaPresse) L'esercito statunitense ha reso noto di aver condotto un altro attacco contro un'imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo due persone. msn.com

Offensiva Usa contro le rotte della droga: distrutta un’altra imbarcazione nel Pacifico, due morti - Le forze armate statunitensi hanno annunciato lunedì un nuovo attacco a un'imbarcazione nel Pacifico orientale, che secondo i servizi segreti americani sarebbe legata al traffico di droga ... it.euronews.com

Trump, raid Usa contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti - L'attacco militare americano ha preso di mira e distrutto un'area portuale, utilizzata presumibilmente per il carico di stupefacenti sulle imbarcazioni ... msn.com

Gli Stati Uniti colpiscono un'altra presunta imbarcazione adibita al traffico di droga nel Pacifi...

