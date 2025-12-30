Venezuela nuovo attacco Usa a una nave nell’Oceano Pacifico | due morti

Nell’Oceano Pacifico orientale, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione contro un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga, risultata in due vittime. La notizia evidenzia le recenti tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione sulla dinamica delle attività marittime e sulla sicurezza nella regione. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si approfondiscono le implicazioni di questi eventi.

L’esercito statunitense ha reso noto di aver condotto un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’ Oceano Pacifico orientale, uccidendo due persone. L’offensiva, annunciata lunedì dal Comando Sud degli Stati Uniti sui social media, porta il numero totale di attacchi navali noti a 30 e il numero di persone uccise ad almeno 107 dall’inizio di settembre. L’amministrazione Trump ha rafforzato le forze militari nella regione nell’ambito di una crescente campagna di pressione contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

