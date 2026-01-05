Nutrirci di pesce crudo ci ha salvato | una coppia sopravvive per 66 giorni nell’Oceano Pacifico dopo un attacco delle balene La storia dei coniugi Butler

Nel giugno del 1989, William e Simone Butler affrontarono un’esperienza estrema nell’Oceano Pacifico, sopravvivendo per 66 giorni dopo un attacco di balene e la perdita della loro imbarcazione. La loro storia testimonia come il consumo di pesce crudo abbia contribuito alla loro resistenza in condizioni di emergenza, offrendo un esempio di resilienza e adattamento in situazioni di sopravvivenza in mare aperto.

L'attacco delle balene, la caduta in mare e i 66 giorni di sopravvivenza. La storia di William e Simone Butler risale al 15 giugno 1989. Secondo quanto ricostruito dalla rivista People, marito e moglie stavano compiendo il giro del mondo a bordo del loro yacht quando sono stati circondati e attaccanti dagli animali. I due, prima di salire su un gommone, si affrettarono a prendere cibo, attrezzatura da pesca e una pompa che converte l'acqua salata in acqua dolce. La prontezza dei Butler si rivelò decisiva per la sopravvivenza, dato che William e Simone trascorsero ben 66 giorni alla deriva nell'Oceano Pacifico.

