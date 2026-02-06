Attacco hacker alla Sapienza servizi in ripresa ma studenti preoccupati | Ora certezze sulla privacy

Dopo l’attacco hacker alla Sapienza, alcuni servizi sono tornati online, ma gli studenti sono ancora preoccupati. La paura per la privacy rimane alta, e molti chiedono risposte chiare su cosa sia stato compromesso. La questione non è ancora chiusa, e l’università deve fare chiarezza sulla sicurezza dei dati.

Dopo l'attacco hacker alla Sapienza tornano online alcuni servizi, ma resta l'allarme sul furto di dati. Gli studenti: "Vogliamo una sessione d'esame straordinaria".

