ATP Montpellier 2026 risultati 2 febbraio | avanza Mannarino costretto al ritiro Mpetshi Perricard

Si conclude la prima giornata degli Open Occitanie a Montpellier. Tra i match disputati, Adrian Mannarino avanza nel torneo, mentre Giovanni Mpetshi Perricard si ritira a causa di un infortunio. La giornata si è aperta con tre incontri del tabellone principale, segnando l’inizio ufficiale di questa edizione ATP 250 in Francia.

Si chiude la prima giornata di sfide del tabellone principale degli Open Occitanie 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato a Montpellier, in Francia: tre gli incontri del main draw, con l’inusuale episodio legato allo sfortunato ritiro di Giovanni Mpetshi Perricard. Il derby transalpino tra la wild card Arthur Géa ed il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard, infatti, si conclude anzitempo, per il ritiro del secondo sul 6-3, pochi istanti dopo essersi involontariamente colpito da solo in un occhio con la pallina nel tentativo di giocare un colpo al volo. Negli altri due match di giornata, invece, l’altro transalpino Adrian Mannarino regola l’ iberico Pedro Martínez con lo score di 7-6 (3) 6-1, infine l’altro spagnolo Roberto Bautista Agut si impone in rimonta sull’ australiano Christopher O’Connell, battuto col punteggio di 5-7 6-3 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Montpellier 2026

Ultime notizie su Montpellier 2026

Il video di quanto accaduto poco fa a Mpetshi Perricard, costretto poi al ritiro: x.com

