ATP Montpellier 2026 Fils ritorna con un vittoria Eliminato Hurcakz avanti Humbert

Fils torna in campo e vince la sua partita ad Montpellier. Ha battuto Hurcakz e ora avanza nel torneo. Nel frattempo, Humbert continua la sua corsa e si prepara all’ultimo match di giornata, dove sfiderà Andrea Vavassori e il francese Ugo Blanchet. La competizione si fa interessante, con i primi favoriti che si fanno avanti.

In attesa dell'ultimo match di giornata, che vedrà protagonista Andrea Vavassori ed il francese Ugo Blanchet, prosegue l'ATP 250 di Montpellier. Un martedì che ha visto il ritorno in campo di Arthur Fils, che non giocava addirittura dallo scorso agosto. Il francese era impegnato in un derby con il connazionale Valentin Royer e si è imposto dopo una bella battaglia di oltre due ore e mezza con il punteggio di 7-6 6-7 6-2. Fils attende ora proprio il vincente del match tra Vavassori e Blanchet. Succede di tutto nella sfida tra Pablo Carreno-Busta e Miomir Kecmanovic. Lo spagnolo si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 7-6, ma si era trovato avanti per 5-1 nel terzo set e con tre match point consecutivi.

