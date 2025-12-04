Regolamento rivoluzionato per i 400 indoor | l’atletica cambia faccia in sala cosa cambierà ai Mondiali?
World Athletics ha varato un nuovo regolamento che rappresenta una vera e propria svolta per i 400 metri indoor: le finali dei Mondiali, in programma a Torun (Polonia) nel mese di marzo, non si disputeranno più su gara secca con otto atleti al via, ma andranno in scena due serie con quattro corridori ciascuna e si stilerà una classifica in base ai tempi. La decisione intrapresa dalla Federazione Internazionale è indubbiamente all’avanguardia e intende porre fine alle molteplici discussioni sull’ineguaglianza tra le varie corsie. Già nei mesi scorsi si era deciso di non utilizzare le corsie 1 e 2 negli eventi in sala (ad eccezione delle staffette), dunque nella rassegna iridata al coperto assisteremo alla novità e poi si vedrà se ci saranno degli sviluppi ulteriori per il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
