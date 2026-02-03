Questa sera a Ostrava si svolge la terza tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il pomeriggio promette emozioni, con gli azzurri in gara e tante discipline in programma. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta streaming, mentre gli atleti si sfidano per conquistare punti importanti nel circuito internazionale.

Si preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto si trasferisce dagli Stati Uniti all’Europa dopo i primi due appuntamenti di Boston e New York per un meeting che può contare un discreto numero di big internazionali in fase di preparazione verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). LA DIRETTA LIVE DEL WORLD INDOOR TOUR DI ATLETICA A OSTRAVA DALLE 16.30 CON FURLANI E DOSSO Saranno quattro gli azzurri impegnati oggi all’Ostrava’s Atletická Hala, tra cui il campione mondiale in carica di salto in lungo Mattia Furlani che ritrova in pedana il fuoriclasse greco bi-campione olimpico Miltiadis Tentoglou. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in gara

Approfondimenti su World Indoor Tour

Oggi pomeriggio Ostrava ospita la terza tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica, un evento che promette spettacolo.

Questa mattina si apre ufficialmente la 118ma edizione dei Millrose Games a New York.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su World Indoor Tour

Argomenti discussi: World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; Ancona indoor in DIRETTA STREAMING; Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.

Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it

Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto a Boston per il New Balance Indoor Grand Prix 2026, in programma oggi e valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it

A febbraio i World Rowing Virtual Indoor Championships tinyurl.com/bdd4vjst #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #worldrowing x.com

Bolle in salotto Con Bubble World ora è possibile: con le Bolle Indoor Dry Effect, puoi soffiare senza paura di bagnare il pavimento o lasciare residui sulle superfici. La formula del nuovo liquido È testata e sicura (ipoallergenica, senza parabeni e gluten free) - facebook.com facebook