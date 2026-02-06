Atleta minorenne abusata in albergo | arbitro di scherma condannato a cinque anni di carcere

Un arbitro di scherma di 35 anni, Emanuele Bucca, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver abusato di una minorenne di 16 anni in un albergo di Riccione. La vicenda è emersa dopo la denuncia della ragazza, che ha raccontato di aver subito avances indesiderate e molestie durante un soggiorno nella struttura. La sentenza arriva al termine di un processo in cui sono stati ascoltati testimoni e raccolti elementi che hanno confermato la responsabilità dell’uomo. La famiglia della giovane si dice sollevata, ma anche sconvolta dall’acc

**Un episodio inquietante in un albergo di Riccione: l'arbitro di scherma Emanuele Bucca, accusato di molestie sessuali a una minorenne di 16 anni.** Nel cuore del mese di maggio 2021, in un hotel di Riccione, un evento si è svolto che avrebbe dovuto rimanere nascosto, ma che oggi, grazie a un processo in corso a Rimini, si è reso pubblico. Il caso riguarda Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma, che è stato denunciato per un episodio che ha coinvolto una giovane donna, allora ancora minorenne, e che ha causato profonda indignazione tra il mondo sportivo e la società. L'uomo, che ha ottenuto fama internazionale per il suo lavoro nel settore della scherma, è stato accusato di aver tentato, in una stanza dell'albergo dove stava svolgendo i Campionati italiani di scherma Cadetti e Giovani, un approccio fisico non desiderato verso una ragazza di 16 anni.

