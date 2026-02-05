Sicilia Arbitro di scherma a processo per violenza abusi su una atleta
Un arbitro di scherma di 46 anni, residente a Mazara del Vallo, è stato portato in tribunale con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, arbitro internazionale, avrebbe molestato una ragazza di 16 anni durante i Campionati Italiani Cadetti e Giovani a Riccione nel 2021. La vicenda ha scosso l’ambiente sportivo e ora si attende il dibattimento.
**** Un arbitro internazionale di scherma, di 46 anni, è finito in processo per violenza sessuale in un caso particolarmente grave: l’imputato, residente a Mazara del Vallo (Trapani), è accusato di aver molestato una ragazza di 16 anni nel 2021, durante i Campionati Italiani Cadetti e Giovani Scherma tenuti a Riccione. Le indagini, coordinate dalla procura di Rimini, hanno portato alla costituzione in giudizio della vittima, ormai maggiorenne, che ha reso conto delle circostanze con estrema precisione. Il caso è stato inserito nel calendario processuale del tribunale di Rimini, dove l’udienza è prevista per il 17 settembre, e le accuse sono state formalizzate con un forte peso di prove che coinvolgono la relazione di forza tra due persone in un contesto di vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu
