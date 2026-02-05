Sicilia Arbitro di scherma a processo per violenza abusi su una atleta

Un arbitro di scherma di 46 anni, residente a Mazara del Vallo, è stato portato in tribunale con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, arbitro internazionale, avrebbe molestato una ragazza di 16 anni durante i Campionati Italiani Cadetti e Giovani a Riccione nel 2021. La vicenda ha scosso l’ambiente sportivo e ora si attende il dibattimento.

**** Un arbitro internazionale di scherma, di 46 anni, è finito in processo per violenza sessuale in un caso particolarmente grave: l’imputato, residente a Mazara del Vallo (Trapani), è accusato di aver molestato una ragazza di 16 anni nel 2021, durante i Campionati Italiani Cadetti e Giovani Scherma tenuti a Riccione. Le indagini, coordinate dalla procura di Rimini, hanno portato alla costituzione in giudizio della vittima, ormai maggiorenne, che ha reso conto delle circostanze con estrema precisione. Il caso è stato inserito nel calendario processuale del tribunale di Rimini, dove l’udienza è prevista per il 17 settembre, e le accuse sono state formalizzate con un forte peso di prove che coinvolgono la relazione di forza tra due persone in un contesto di vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sicilia Scherma Urbino, studente e imprenditore indagati per violenza sessuale. L'ipotesi choc: abusi su una 15enne in cambio di droga Abusi su una hostess a Malpensa: si riapre il processo. La Cassazione annullò l’assoluzione del sindacalista coinvolto La Corte d'appello di Milano ha riaperto il processo a carico di un ex sindacalista di 48 anni, coinvolto in un caso di presunti abusi su una hostess presso l'aeroporto di Malpensa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sicilia Scherma Sicilia. Arbitro di scherma a processo per violenza, abusi su una atletaUltime battute per il processo per violenza sessuale a carico di un arbitro internazionale di scherma di 46 anni di Mazara del Vallo (Trapani), accusato di aver molestato una atleta di 16 anni, il 13 ... ilfattonisseno.it Scherma, molestie a un’atleta sedicenne: chiesti 5 anni per l’arbitroSi avvia alla conclusione il processo per violenza sessuale a carico di un arbitro internazionale di scherma, 46 anni, originario di Mazara del Vallo. Come riporta l'Ansa, l’uomo è accusato di aver ... altarimini.it Caltanissetta, concluso il Corso Dirigente/Arbitro della LND Sicilia Si è svolto, presso la sede della Delegazione Provinciale di Caltanissetta, il Corso Dirigente/Arbitro promosso dal Comitato Regionale LND Sicilia e organizzato dalla Delegazione nissena. L’i facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.