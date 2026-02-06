Ater e 14 Comuni pontini | un protocollo per interventi di edilizia popolare nei centri storici

Ater e 14 comuni pontini siglano un accordo per rinnovare gli immobili nei centri storici. L’obiettivo è riqualificare case popolari già esistenti, acquistando o recuperando immobili di proprietà pubblica. In questo modo, si intende aumentare le soluzioni abitative per i cittadini, rispondendo alle necessità di chi cerca una casa nei centri storici della zona.

Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, attraverso l’acquisto o il recupero di immobili già in disponibilità di enti pubblici, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da riservare ai bisogni dei cittadini nei centri storici con la doppia finalità di rispondere.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Ater 14 Comuni

La Regione mette a disposizione 14 milioni di euro per riqualificare gli hub urbani e di prossimità.

Ultime notizie su Ater 14 Comuni

