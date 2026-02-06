Anziana investita da Simone Riccioni muore due mesi dopo | attore assolto dal tribunale

L’attore Simone Riccioni è stato assolto dal tribunale di Macerata nel processo legato all’incidente in cui un’anziana donna di 84 anni fu investita. La donna morì due mesi dopo l’incidente. Riccioni ha sempre negato ogni responsabilità e il giudice ha deciso di assolverlo.

**Simone Riccioni, l’attore coinvolti in un incidente stradale in cui una donna di 84 anni morì due mesi dopo, è stato assolto dal tribunale di Macerata.** La sentenza, emessa oggi da giudice Federico Simonelli, conclude un processo che ha visto l’attore accusato di omicidio stradale, un caso ormai noto nella cronaca italiana per la sua rilevanza media e la durata prolungata. L’incidente avvenne il 15 novembre 2017, a Corridonia, in provincia di Macerata, e riguarda la donna Giuseppina Tentella, 84 anni, che fu investita da un’Audi Q5 guidata da Riccioni, all’epoca di soli 38 anni. La donna, che stava attraversando la via Piani Rossi nel centro del paese, venne colpita a causa della collisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Simone Riccioni

Simone Riccioni, l’attore che otto anni fa ha investito e ucciso un’anziana di 84 anni a Corridonia, è stato assolto in tribunale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Simone Riccioni

Argomenti discussi: Investe un’anziana in auto che muore due mesi dopo: assolto l’attore Simone Riccioni; Investita da un’auto a Rezzato: grave una donna.

Tragico incidente mentre attraversa la strada: anziana investita e uccisa da un'autoUn'anziana, Anna Terrameo, di 79 anni, è stata investita e uccisa nella serata di sabato 8 novembre da un'auto mentre a piedi attraversava corso Vittorio Emanuele, la strada principale di Palombaio, ... quotidianodipuglia.it

FESTA E NOVENA DELLA MADONNA DI LOURDES. CELEBRAZIONI DAL 2 ALL’11 FEBBRAIO. IL 3 FEBBRAIO APPUNTAMENTO CON SIMONE RICCIONI Prenderanno il via il 2 febbraio le celebrazioni per la festa e la novena della Madonna di Lour facebook