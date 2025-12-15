Manovra Alleanza contro la povertà sul taglio all’Assegno di inclusione | Per fare cassa colpite 400mila famiglie

L’Alleanza contro la povertà critica duramente l’emendamento del governo alla legge di Bilancio, che prevede il dimezzamento della prima mensilità dell’Assegno di Inclusione al rinnovo. Questa misura rischia di colpire circa 400mila famiglie e di aggravare le condizioni di chi già vive in condizioni di vulnerabilità, suscitando preoccupazioni sulla lotta alla povertà in Italia.

L’ Alleanza contro la povertà ha espresso forte preoccupazione l’emendamento del governo alla legge di Bilancio che dimezza l’importo della prima mensilità dell’ Assegno di inclusione (Adi) al momento del rinnovo. Una delle iniziative introdotte dall’esecutivo nel pacchetto di riformulazioni in vista del voto definitivo sulla manovra, atteso tra Natale e Capodanno. La modifica interviene sull’articolo della legge di bilancio che aveva precedentemente eliminato la mensilità di sospensione tra il primo periodo di fruizione dell’Adi e la proroga. Ma “l’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo”, è scritto nell’emendamento, che punta a un risparmio per le casse statali di circa 100 milioni di euro. Ilfattoquotidiano.it

