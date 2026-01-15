Assegno di inclusione in crescita | Sussidi per oltre 8mila famiglie
Nel primo semestre del 2025, l'assegno di inclusione ha visto un aumento, raggiungendo oltre 8.000 famiglie beneficiarie. Questo sussidio rappresenta un intervento importante a sostegno dei nuclei in difficoltà, contribuendo a garantire livelli minimi di sussistenza. La crescita dei numeri evidenzia l’attenzione delle politiche sociali verso le fasce più vulnerabili e l’impegno nel rafforzare le misure di inclusione sociale.
Assegno di inclusione in crescita nel primo semestre del 2025: i nuclei familiari che lo hanno percepito sono stati 8.026, per un totale di 15.849 persone. Persistono, però, delle fragilità sociali e sono carenti le risorse per fronteggiarle. È il quadro tracciato dalla Uil Marche, che ha analizzato il report dell’Inps sull’assegno di inclusione e sul supporto per la formazione e il lavoro. Diversa la situazione nel 2024, quando è entrato in vigore l’assegno di inclusione in sostituzione del Reddito di cittadinanza. "Nel 2024 sono stati 7.920 i nuclei familiari (per un totale di 15.895 persone) che hanno percepito l’assegno di inclusione contro i 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
