Aspettando la primavera | un centinaio di artisti propongono la loro interpretazione della stagione

Sabato 14 febbraio alle 18, alla galleria Rettori Tribbio di Trieste, apre la mostra Aspettando la primavera. Un centinaio di artisti hanno portato le loro opere di pittura, scultura e grafica per rappresentare la stagione che sta per arrivare. La mostra rimarrà aperta nei prossimi giorni, offrendo ai visitatori un’ampia varietà di interpretazioni sulla primavera.

Sabato 14 febbraio, alle ore 18, apre i battenti, alla galleria Rettori Tribbio di Trieste (Piazza Vecchia 6), la mostra collettiva di pittura, scultura e grafica Aspettando la primavera. Quasi un centinaio di artisti di diverse generazioni e con differenti percorsi artistici propongono la loro interpretazione "della più dolce e amata delle stagioni". Gli artisti esposti si sono cimentati "nelle le più svariate tecniche, passando dall'olio all'acrilico, all'acquarello, allo sbalzo su rame, alcuni con una particolare attenzione per il recupero e il riutilizzo di materiali plastici o vetrosi".

