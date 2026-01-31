Primavera musicale in arrivo | tre artisti internazionali annunciano la loro partecipazione a C2C 2026

Il C2C Festival di Torino svela i primi artisti che saliranno sul palco dell’edizione 2026. Tre nomi internazionali sono stati annunciati: la musica torna protagonista nelle OGR dal 29 ottobre al 1 novembre. I fan sono già in attesa di scoprire chi saranno gli altri ospiti e cosa riserveranno le serate.

Il C2C Festival, il principale appuntamento musicale torinese, ha annunciato i primi nomi per la sua edizione 2026, in programma dal 29 al 1 novembre presso le OGR di Torino. L’evento celebra i suoi primi 25 anni con un’edizione speciale, che si preannuncia tra le più intense della storia del festival. Tra i primi artisti confermati, spiccano Robyn, Arca e Oklou, tre figure di rilievo nel panorama internazionale della musica sperimentale, elettronica e pop contemporanea. Robyn, icona del pop degli anni Duemila, torna in Italia con un live che promette di rilanciare la sua carriera internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

