Primavera musicale in arrivo | tre artisti internazionali annunciano la loro partecipazione a C2C 2026

Il C2C Festival di Torino svela i primi artisti che saliranno sul palco dell’edizione 2026. Tre nomi internazionali sono stati annunciati: la musica torna protagonista nelle OGR dal 29 ottobre al 1 novembre. I fan sono già in attesa di scoprire chi saranno gli altri ospiti e cosa riserveranno le serate.

Il C2C Festival, il principale appuntamento musicale torinese, ha annunciato i primi nomi per la sua edizione 2026, in programma dal 29 al 1 novembre presso le OGR di Torino. L’evento celebra i suoi primi 25 anni con un’edizione speciale, che si preannuncia tra le più intense della storia del festival. Tra i primi artisti confermati, spiccano Robyn, Arca e Oklou, tre figure di rilievo nel panorama internazionale della musica sperimentale, elettronica e pop contemporanea. Robyn, icona del pop degli anni Duemila, torna in Italia con un live che promette di rilanciare la sua carriera internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primavera musicale in arrivo: tre artisti internazionali annunciano la loro partecipazione a C2C 2026 Approfondimenti su C2C Festival Primissimi nomi del C2C: artisti internazionali portano suoni ibridi a Torino in un evento globale. Torino si appresta a vivere tre giorni di musica internazionale con il debutto del C2C. Eurovision, ok alla partecipazione di Israele. Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia annunciano il boicottaggio per protesta del contest musicale La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su C2C Festival Argomenti discussi: Festival Chorus 2026 alla Seine Musicale: il programma completo giorno per giorno; Sarah Toscano debutta come attrice, in arrivo il primo film su Netflix; Milly Carlucci lancia la sfida ad Amici | in arrivo un nuovo show musicale su Rai 1!; Cinema: ‘Primavera’ rivela la vita di Vivaldi in uno stile unico!. Milly Carlucci, il nuovo show in primavera: Ci sono un paio di titoli in balloNuovo show in primavera per Milly Carlucci: un programma musicale che sfiderà al sabato sera Maria De Filippi con Amici ... dilei.it La cantautrice pugliese porta al Festival "Qui con me", un brano che mostra l'altra sua anima musicale. In primavera il nuovo disco. Da aprile in tour: Londra, Madrid, Barcellona, Parigi e poi l'Italia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.