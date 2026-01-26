L'ospedale Ruggi di Salerno non sarà commissariato | avviso pubblico per l'incarico di direttore generale

L'ospedale Ruggi di Salerno non sarà soggetto a commissariamento. È stato annunciato che verrà pubblicato un avviso pubblico per la nomina del nuovo direttore generale, che prenderà il posto di Ciro Verdoliva. Questa procedura mira a garantire trasparenza e continuità nella gestione dell'istituto sanitario, in un contesto di attenzione alle esigenze del territorio e dei pazienti.

Il presidente Fico ha annunciato che verrà pubblicato un avviso pubblico per la scelta del direttore generale dell'ospedale salernitano che succederà a Ciro Verdoliva.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su ruggi ospedale Ciro Verdoliva si dimette dall’ospedale Ruggi di Salerno. Sarà direttore generale del Garante Disabilità Michael Masi torna nel motorsport 4 anni dopo Abu Dhabi 2021 : incarico a sorpresa per l’ex direttore F1 Dopo un'assenza di quattro anni, Michael Masi, ex direttore di gara di Formula 1, fa il suo ritorno nel mondo del motorsport con un incarico a sorpresa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su ruggi ospedale Argomenti discussi: Pulizie e servizi ausiliari tra Asl e ospedale Ruggi: la rabbia degli operatori; Ruggi, via libera all'assunzione di due ginecologhe per il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita; FP CGIL Salerno: Urge un cambio di leadership per rilanciare il Ruggi e garantire servizi di qualità; Caso Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): Opportuno valutare la permanenza in carica di Coscioni dopo il rinvio a giudizio. L’ospedale Ruggi di Salerno non sarà commissariato: avviso pubblico per l’incarico di direttore generaleIl presidente Fico ha annunciato che verrà pubblicato un avviso pubblico per la scelta del direttore generale dell'ospedale salernitano che succederà ... fanpage.it Sanità Campania, Fico: ospedale Ruggi non verrà commissariatoNapoli, 26 gen. (askanews) – Ho deciso che il Ruggi non verrà commissariato in alcun modo, ma oggi abbiamo approvato all’unanimità in Giunta, come tutti i provvedimenti, l’avvio della procedura per l ... askanews.it La giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.