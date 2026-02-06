Askatasuna Nordio | Su scarcerazioni indignazione generale

Il ministro Nordio ha commentato la scarcerazione dei fermati per l’aggressione a un poliziotto durante il corteo pro Askatasuna a Torino. “L’indignazione è più che normale”, ha detto, sottolineando quanto questa vicenda abbia scosso l’opinione pubblica. La decisione di lasciare liberi alcuni dei fermati ha scatenato reazioni forti, anche tra gli stessi agenti coinvolti. Nordio ha espresso la sua opinione senza mezzi termini, facendo sapere che si aspetta risposte chiare dalla giustizia.

(LaPresse) – "Credo che a livello di sentimento l'indignazione sia più che normale". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, torna sulla scarcerazione dei fermati per l'aggressione al poliziotto durante il corteo pro Askatasuna a Torino. "I casi sono due: o i magistrati non hanno applicato le leggi e allora c'è da indignarsi, oppure hanno applicato le leggi ma significa che le leggi sono inadeguate e quindi vanno cambiate. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare", aggiunge. "Da magistrato io sono abituato a giudicare secondo gli atti che vengono portati a conoscenza del giudice – prosegue -.

