Askatasuna Nordio | scarcerazione aggressore perché legge inadeguata

Il ministro Nordio ha deciso di far scarcerare un aggressore, criticando la legge attuale come inadeguata. La sua decisione ha generato discussioni, anche tra le fila della magistratura. Nordio ha spiegato di credere nell’indipendenza dei giudici e di aver agito nel rispetto delle sue convinzioni, anche se ha ricevuto critiche da diversi fronti. La vicenda mette in luce le tensioni tra politica e giustizia, con opinioni divise sulla gestione dei casi più delicati.

Roma, 5 feb. (askanews) – “Credo nell’indipendenza e nell’autonomia della magistratura, anche io sono stato pm, sono stato criticato da sinistra perché ho chiesto e disposto la liberazione di una persona che altri volevano in carcere. La magistratura applica la legge e se le leggi in questo caso consentono che una persona che ha preso a martellate un poliziotto il giorno dopo sia ai domiciliari vuol dire che le leggi sono inadeguate”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Se è stata applicata una legge che consente a un delinquente così di tornarsene a casa dopo aver martellato un poliziotto vuol dire che la legge è carente, per quello stiamo intervenendo”, ha insistito.🔗 Leggi su Ildenaro.it

