Al sindacato dei giudici scappa il freno. Il comitato del No "sbanda" tra fake e insulti. Il segretario dell'Anm Rocco Maruotti perde letteralmente il senno e sui propri canali social paragona la riforma Nordio, che introduce la separazione delle carriere, al recente omicidio della polizia dell'Ice a Minneapolis negli Stati Uniti. Accostamento che scatena un putiferio. Il ministro della Giustizia è duro. Maruotti si scusa e cancella il post. Per il Guardasigilli non c'è scusa che tenga: "Prendo atto della retromarcia tardiva e grottesca del segretario della Anm. Dopo il suo comunicato così indegno, le scuse, inaccettabili, rivelano o un intelletto inadeguato alla importanza della carica o la debolezza di un cuore incapace di essere coerente con le proprie pulsioni", commenta Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Una recente polemica coinvolge il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, che ha pubblicato un post (poi rimosso) associando l’omicidio a Minneapolis alla riforma della giustizia.

Il segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, è al centro di una controversia sui social media a seguito di un post in cui paragona Minneapolis a una recente riforma giudiziaria.

Argomenti discussi: L'indignazione di Nordio. Messaggio disgustoso, pattumiera della vergogna; Crans-Montana, linea dura di Meloni: l'Italia ritira l'ambasciatore. Troppe cose non tornano, non arretriamo; Polemica su post pubblicato e poi rimosso dal segretario Anm. Nordio: Retromarcia grottesca; Accosta Minneapolis alla riforma della Giustizia: la frase choc (poi cancellata) del segretario dell'Anm. Nordio: Scuse inaccettabili.

