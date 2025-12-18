Torino blitz della polizia nel centro Askatasuna dopo l' assalto a La Stampa

Nella notte, Torino si sveglia con un blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna, seguito da perquisizioni in corso dall'alba. Le operazioni coinvolgono anche le abitazioni di alcuni attivisti dei collettivi, in un clima di tensione e attenzione crescente sulla scena cittadina.

AGI - Perquisizioni in corso dall'alba nel centro sociale Askatasuna di Torino e nelle abitazioni di alcuni attivisti dei collettivi. Il blitz della Digos torinese è legato all'inchiesta sugli episodi di assalti a Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, durante manifestazioni pro Palestina. In corso Regina Margherita, dove ha sede il centro sociale, occupato dalla fine degli anni '90, si sono radunati alcuni attivisti, tenuti a distanza dagli agenti. Il sindaco di Torino, stop alla collaborazione con il Comune . “L’Autorità di Pubblica Sicurezza sta svolgendo questa mattina attività presso l’immobile di corso Regina Margherita 47. 🔗 Leggi su Agi.it

