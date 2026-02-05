Bimbi legati e schiaffeggiati all' asilo i più piccoli avevano 10 mesi | 5 maestre indagate Si coprivano il viso terrorizzati quando le vedevano

Cinque maestre di un asilo nido a Benevento sono state indagate dopo aver scoperto che avevano maltrattato i bambini più piccoli, di appena 10 mesi. I piccoli venivano legati, schiaffeggiati e insultati, mentre alcuni di loro venivano immobilizzati su sedie e passeggini. Quando vedevano le maestre, i bambini si coprivano il viso, terrorizzati. La polizia ha emesso divieti di dimora nei confronti delle insegnanti coinvolte.

Bambini schiaffeggiati, insultati, immobilizzati su sedie e passeggini. Sono alcuni dei maltrattamenti avvenuti in un asilo nido di Benevento che hanno portato a eseguire divieti di dimora nei confronti di cinque insegnanti, sia laiche che religiose, accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Gianfranco Scarfò, al termine delle indagini condotte dai carabinieri. Gli abusi sui piccoli L'indagine è partita in seguito alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative. 🔗 Leggi su Leggo.it

