Ascolti tv ieri giovedì 5 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo Striscia la Notizia Masterchef e Coppa Italia

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano ancora una volta come Don Matteo 15 abbia conquistato il pubblico, battendo la concorrenza. La serie con Terence Hill ha ottenuto numeri record, superando Striscia la Notizia, Masterchef e la partita di Coppa Italia. La sfida tra programmi tv si è conclusa chiaramente a favore del sacerdote detective, che ha confermato la sua leadership tra gli show della prima serata.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell'access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all'asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L'Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Atalanta-Juventus (Italia 1) e Striscia la Notizia (Canale 5). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Only Fun Comico (Nove), Un piccolo favore (Rai 2), Prima o poi mi sposo (Tv8).

