ascolti tv i dati del 5 febbraio 2026

I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano come la fiction “Don Matteo 15” abbia attirato l’attenzione di oltre 4 milioni di spettatori su Rai1. La serie continua a confermarsi come uno degli appuntamenti più seguiti del prime time, con numeri che si mantengono elevati rispetto alle altre proposte in onda. La puntata di giovedì ha mantenuto alta la curiosità del pubblico, che ha scelto di sintonizzarsi sulla rete pubblica per seguire le avventure del sacerdote detective.

Bene la fiction. Nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 coinvolge 4.055.000 spettatori pari al 23.2% di share. In onda su Canale5 Striscia la Notizia si ferma a 1.717.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Un piccolo favore ottiene 444.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Juventus incolla davanti al video 3.348.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 929.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.030.000 spettatori (7.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 835.000 spettatori e il 5.9%. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 la serie La Preside ha attirato circa 4 milioni di spettatori.

I dati sugli ascolti tv del 3 febbraio 2026 mostrano che la Rai ha ottenuto ottimi risultati.

