ascolti tv i dati del 3 febbraio 2026

I dati sugli ascolti tv del 3 febbraio 2026 mostrano che la Rai ha ottenuto ottimi risultati. Su Rai1, il film “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro” ha attirato circa 4 milioni di spettatori, confermando ancora una volta la capacità della rete pubblica di catturare l’attenzione del pubblico nella prima serata.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 3 febbraio 2026, su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro ha coinvolto 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. Poi, in onda su Canale5 Io Sono Farah registra 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Boss in Incognito si ferma a 749.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto registra 1.082.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 FarWest ottiene 547.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca si ferma a 474.000 spettatori (3.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.357.000 spettatori e l’8.5%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

