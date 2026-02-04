ascolti tv i dati del 3 febbraio 2026

I dati sugli ascolti tv del 3 febbraio 2026 mostrano che la Rai ha ottenuto ottimi risultati. Su Rai1, il film “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro” ha attirato circa 4 milioni di spettatori, confermando ancora una volta la capacità della rete pubblica di catturare l’attenzione del pubblico nella prima serata.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 3 febbraio 2026, su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro ha coinvolto 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. Poi, in onda su Canale5 Io Sono Farah registra 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Boss in Incognito si ferma a 749.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto registra 1.082.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 FarWest ottiene 547.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca si ferma a 474.000 spettatori (3.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.357.000 spettatori e l’8.5%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Approfondimenti su LInvisibile LaCattura

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 la serie La Preside ha attirato circa 4 milioni di spettatori.

I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata.

Ultime notizie su LInvisibile LaCattura

Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig salutaIl gran finale de La Preside trionfa col 24,7% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 20,6%, La Ruota torna sopra Affari Tuoi: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry ScottiL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 15,6% di share, Io sono Farah al 12,3%, Affari Tuoi da sogno batte La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

