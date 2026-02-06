I dati di ascolto di ieri sera mostrano come Don Matteo 15 abbia conquistato più di quattro milioni di spettatori, arrivando al 23,2%. La serie, quindi, si conferma il programma più visto della serata, superando nettamente le altre trasmissioni. In calo, invece, Striscia la Notizia, che si ferma all’11%, mentre l’incontro di calcio Atalanta-Juventus fa bene al pubblico di Sky Sport, raggiungendo il 16,3%. La serata ha anche visto De Martino superare Scotti nei programmi di intrattenimento,

Nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 4.055.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.717.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Un piccolo favore intrattiene 444.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Juventus incolla davanti al video 3.348.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 929.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.030.000 spettatori (7.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 835.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Prima o poi mi sposo ottiene 313. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 5 Febbraio 2026. Don Matteo senza rivali (23.2%), tonfo Striscia (11%), benissimo Atalanta-Juventus (16.3%). De Martino (22.4%) sopra Scotti (22.2%)

Gli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026 hanno visto la vittoria di Don Matteo 15 con il 22,8%, seguito da De Martino al 24,7%.

Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, Don Matteo 15 ha registrato un ascolto di circa 3,77 milioni di spettatori, pari al 22,8% di share, confermando il suo ruolo di protagonista.

