ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2026 | LE INDAGINI DI DON MATTEO 22,8% IL RITORNO DI STRISCIA LA NOTIZIA 18,6% DE MARTINO 24,7% VS SCOTTI 24,4%

Gli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026 hanno visto la vittoria di Don Matteo 15 con il 22,8%, seguito da De Martino al 24,7%. Striscia la Notizia ha fatto il suo debutto con il 18,6%, mentre Scotty ha ottenuto il 24,4%. La serata ha visto la concorrenza tra diverse produzioni, con le preferenze del pubblico che si sono distribuite tra intrattenimento e approfondimento.

ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2026 • GIOVED Ì •. Gli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026 con il debutto di Striscia la Notizia, Don Matteo 15, Piazzapulita e Dritto e Rovescio,. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L'Eredità – 3795 25.70 L'Eredità – 4996 28.20 Tg1 – x Cinque Minuti – 4369 21.

ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2026: LE INDAGINI DI DON MATTEO, IL RITORNO DI STRISCIA LA NOTIZIAGli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026 includono il debutto di Striscia la Notizia, le nuove puntate di Don Matteo 15, e programmi di approfondimento come Piazzapulita e Dritto e Rovescio.

Ascolti tv del 22 gennaio, Don Matteo si scontra con Striscia la Notizia. Gerry Scotti sta a guardareIl 22 gennaio, le reti televisive italiane hanno offerto diverse alternative di intrattenimento.

