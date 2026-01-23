Ascolti TV | Giovedì 22 Gennaio 2026 Don Matteo vince col 22.8% il ritorno di Striscia al 18.6%

Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, Don Matteo 15 ha registrato un ascolto di circa 3,77 milioni di spettatori, pari al 22,8% di share, confermando il suo ruolo di protagonista. Sul fronte delle altre reti, il ritorno di Striscia la Notizia ha coinvolto il 18,6% del pubblico, con un’audience di circa 3,2 milioni. Di seguito i dati di ascolto dettagliati per la serata televisiva.

Nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15  interessa 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5  Striscia la Notizia conquista 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1  Safe House – Nessuno è al sicuro  incolla davanti al video 674.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 992.000 spettatori (6.2%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 661.000 spettatori (5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8  Europa League – Celta Vigo-Lilla  ottiene 405. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2026: LE INDAGINI DI DON MATTEO (22,8%), IL RITORNO DI STRISCIA LA NOTIZIA (18,6%), DE MARTINO (24,7%) VS SCOTTI (24,4%)Gli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026 hanno visto la vittoria di Don Matteo 15 con il 22,8%, seguito da De Martino al 24,7%.

ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2026: LE INDAGINI DI DON MATTEO, IL RITORNO DI STRISCIA LA NOTIZIAGli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026 includono il debutto di Striscia la Notizia, le nuove puntate di Don Matteo 15, e programmi di approfondimento come Piazzapulita e Dritto e Rovescio.

