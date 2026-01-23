Ascolti TV | Giovedì 22 Gennaio 2026 Don Matteo vince col 22.8% il ritorno di Striscia al 18.6%

Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, Don Matteo 15 ha registrato un ascolto di circa 3,77 milioni di spettatori, pari al 22,8% di share, confermando il suo ruolo di protagonista. Sul fronte delle altre reti, il ritorno di Striscia la Notizia ha coinvolto il 18,6% del pubblico, con un’audience di circa 3,2 milioni. Di seguito i dati di ascolto dettagliati per la serata televisiva.

Nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro incolla davanti al video 674.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 992.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 661.000 spettatori (5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Europa League – Celta Vigo-Lilla ottiene 405. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

