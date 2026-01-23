Ascolti TV giovedì 22 gennaio 2026 | Don Matteo 15 domina la serata 22,8% bene Stiscia al 18.6%

Ecco l’ascolto TV di giovedì 22 gennaio 2026: su Rai1, Don Matteo 15 ha raccolto 3.770.000 spettatori, con il 22,8% di share, durante il prime time. La serie si conferma leader della serata, seguita da Stiscia, che ha ottenuto l’18,6%. I dati indicano un trend stabile e apprezzato dal pubblico, confermando la presenza di programmi di successo nel palinsesto televisivo.

Prime Time. Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026 su Rai1 Don Matteo 15 ha interessato 3.770.000 spettatori pari al 22,8% di share dalle 21:49 alle 23:51. Su Canale5 Striscia la Notizia ha conquistato 2.783.000 spettatori con uno share del 18,6% dalle 21:53 alle 00:18. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 671.000 spettatori pari al 4,8%, mentre su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha raccolto 674.000 spettatori con il 3,8%. Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 992.000 spettatori ( 6,2% ), e su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 661.000 spettatori ( 5% ). Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 809. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

