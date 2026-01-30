Ieri sera su Rai1, Don Matteo 15 ha attirato quasi 4 milioni di spettatori e ha ottenuto il 23,4% di share. La serie conquista ancora il pubblico e si conferma il programma più visto della prima serata.

Ieri sera su Rai1, Don Matteo 15 ha conquistato 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share, confermandosi leader indiscusso del prime time. Su Canale5, Striscia la Notizia ha raccolto 1.807.000 spettatori (12.3%). Su Rai2, dopo la presentazione (684.000 – 3.3%), Ore 14 Sera ha interessato 744.000 spettatori (5.7%). Su Italia1, Shark 2 – L’abisso ha ottenuto 885.000 spettatori (5%). Su Rai3, dopo la presentazione (911.000 – 4.3%), Splendida Cornice ha registrato 1.012.000 spettatori (6.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (857.000 – 4.1%), Dritto e Rovescio ha totalizzato 806.000 spettatori (6. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV Giovedì 29 gennaio 2026: Don Matteo domina la prima serata 23.4%

Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia affonda sotto i colpi di Raoul BovaDon Matteo domina col 23,4% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci precipita al 12,3%: tutti i dati Auditel ... libero.it

#StriscialaNotizia crolla negli ascolti e #DonMatteo stravince la serata Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con - facebook.com facebook

