Asap Rocky ritorna ad Harlem per una lezione di rap ai bambini

Asap Rocky ha fatto ritorno a Harlem per insegnare rap ai bambini di una scuola elementare. Ha passato il pomeriggio con i piccoli, parlando di musica e condividendo la sua esperienza. I bambini sono rimasti entusiasti di incontrare il loro idolo e ascoltare le sue storie. L’artista ha anche mostrato alcuni trucchi del mestiere, lasciando tutti con il sorriso.

Asap Rocky è ritornato nella sua Harlem per un momento speciale che ha regalato ai bambini di una scuola elementare del quartiere newyorchese. L'artista ha pubblicato il suo album Don't Be Dumb a gennaio, che ha debuttato in cima alla Billboard 200 con un totale di 123.000 unità ed ha ottenuto il record su Spotify di album hip hip con 1 milione di pre-save. Nel corso della nuova puntata di Celebrity Substitute che vede personaggi famosi cimentarsi con mestieri comuni, il rapper è diventato insegnante per un giorno. Inizialmente Rocky è stato tempestato di domande dai curiosi alunni di quarta elementare, inerenti la sua vera età, se fosse mai stato vittima di bullismo e se fosse sposato con Rihanna.

