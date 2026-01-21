Asap Rocky arriva per la prima volta in Italia nell’estate 2026. Dopo il rilascio del suo ultimo album, Don’t Be Dumb, pubblicato a gennaio 2026, e il tour mondiale annunciato lo stesso giorno, l’artista si esibirà in un evento unico nel nostro paese. Questa sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le sue nuove tracce, in un appuntamento atteso dagli appassionati di musica rap e hip-hop.

Dopo aver pubblicato il nuovo album, Don’t Be Dumb arrivato otto anni dopo il precedente Testing, lo scorso 16 gennaio, Asap Rock ha annunciato il tour mondiale che lo porterà in Italia per un unico appuntamento nell’estate 2026. Asap Rock in Italia nel 2026: biglietti in pre-vendita da lunedì 26 gennaio. Il rapper si aggiunge alla lista dei grandi nomi internazionali che saranno i protagonisti della prossima edizione 2026 degli I-Days Milano Coca-Cola. L’artista debutterà per la prima volta dal vivo nel nostro paese giovedì 10 settembre all ‘Ippodromo Snai San Siro per l’unico appuntamento italiano del suo tour mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

