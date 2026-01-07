Dalle donne dell' hockey una lezione ai maschi Nhl

Dalle donne dell'hockey una lezione ai maschi Nhl Ricordiamo un passato in cui l’hockey su ghiaccio animava Milano, con il successo dei Diavoli nel 1988 e la crescita dello sport in città. Da allora, sono passati quasi 35 anni, e il panorama si è evoluto: lo sport si è ridimensionato, lasciando spazio a una nicchia. Questa introduzione ripercorre le radici dell’hockey milanese, tra ricordi e riflessioni sul presente.

Erano bei tempi quando l'hockey su ghiaccio infiammava Milano. Sono passati quasi 35 anni da quando il Saima rinverdiva il mito dei Diavoli vincendo lo scudetto al Forum davanti a 11mila spettatori, il canto del cigno di una squadra che fu sciolta l'anno dopo e di uno sport in città che vinto il titolo dai Mediolanum Devils nel 1992 tornò nella sua piccola nicchia. A volte ritornano però, ed ecco l'Arena Santa Giulia, test event dal 9 all'11, pronta ad ospitare i big dell'Nhl, che tornano pure loro ai Giochi già mugugnando perché la pista sarebbe una cinquantina di centimentri più corta e una decina meno larga delle loro abitudini.

