Arzano omicidio Coppola | Mensorio Avanti chiede sicurezza permanente

Dopo l’omicidio di Rosario Coppola ad Arzano, Mensorio dell’Avanti chiede di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è garantire una sicurezza più stabile e prevenire nuovi episodi di violenza legati alla criminalità organizzata. La richiesta arriva in un momento di grande tensione dopo il delitto che ha sconvolto il paese.

Dopo l'omicidio di Rosario Coppola ad Arzano, Mensorio invoca una strategia stabile di sicurezza e presidi fissi contro la criminalità organizzata. Napoli, 6 febreaio 2026 – "L'ennesimo episodio di violenza criminale che ha spezzato la vita di un lavoratore innocente ad Arzano impone una riflessione seria e azioni conseguenti. Non possiamo più limitarci a rincorrere l'emergenza: serve una strategia permanente di presidio del territorio". Così in una nota Giovanni Mensorio, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Attività Produttive, commentando l'omicidio di Rosario Coppola, imbianchino cinquantaduenne ucciso mercoledì sera in quello che appare come un tragico scambio di persona.

