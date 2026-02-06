Artistic director casertano protagonista alla cerimonia di Milano-Cortina 2026
Gennaro Emiliano Girasole, nato a Caserta, si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. È lui l’artefice dell’hub di Livigno, dove ha firmato la Cerimonia di Apertura, la prima nella storia dei Giochi a essere organizzata in quel modo. Un traguardo importante per il giovane artista casertano, che porta un pezzo di casa sua a un evento di portata mondiale.
Un pezzo di Caserta vola alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 grazie a Gennaro Emiliano Girasole, nato e cresciuto nella provincia casertana, che firma come Artistic Director l’hub di Livigno per la storica Cerimonia di Apertura, la prima nella storia dei Giochi Invernali a svolgersi.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Milano-Cortina 2026, scelta la protagonista della cerimonia di apertura
Per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è stata scelta Laura Pausini come protagonista della cerimonia di apertura.
Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura
Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.
Come sono organizzate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano- Cortina, al villaggio di montagna tra 'fantastic food' e speranze di medaglia x.com
Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina sono le più costose di sempre facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.