Artistic director casertano protagonista alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Da casertanews.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Emiliano Girasole, nato a Caserta, si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. È lui l’artefice dell’hub di Livigno, dove ha firmato la Cerimonia di Apertura, la prima nella storia dei Giochi a essere organizzata in quel modo. Un traguardo importante per il giovane artista casertano, che porta un pezzo di casa sua a un evento di portata mondiale.

