Per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è stata scelta Laura Pausini come protagonista della cerimonia di apertura. La cantante italiana porterà sul palco un tocco di musica e cultura, rappresentando l’attenzione verso le tradizioni e l’energia del nostro paese. La sua presenza segna un momento importante per l’evento, che si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo.

Laura Pausini accende Milano-Cortina: sarà lei la protagonista indiscussa della cerimonia di apertura. C’è grande attesa e fermento per il 6 febbraio. San Siro riavrà tra le sue braccia la prima artista donna italiana che si è esibita nel lontano 2006 proprio in quel luogo. Per l’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina ci sarà Laura Pausini. Non entrerà in scena, lei emergerà. Come una voce che si stacca dal rumore del mondo per ricordarci chi siamo, da dove veniamo e soprattutto quanto lontano possiamo arrivare insieme. Leggi anche Le parole di Helena Prestes scelte come i fiori, rivolte ai fan Laura non è mai stata solo una cantante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano-Cortina 2026, scelta la protagonista della cerimonia di apertura

Leggi anche: Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano Cortina

Leggi anche: Milano Cortina 2026: la bellezza protagonista della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi porta la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026? La lista di Tedofori e Tedofore della Staffetta delle Olimpiadi; Milano Cortina 2026: federsci Usa ufficializza scelta, c'è Vonn per i Giochi; Ventimiglia pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano-Cortina 2026; Enel accende i motori di Milano Cortina 2026, tra branding strategico e valori olimpici.

Ortucchio tra i luoghi simbolo di Milano-Cortina 2026: Gianluca Martellone tedoforo olimpico - Ortucchio entra ufficialmente nel novero dei paesi legati alle Olimpiadi invernali Milano- terremarsicane.it