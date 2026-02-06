’Maker space’ | dieci artisti e sculture di carta per lasciare i pensieri

Dieci artisti e sculture di carta trasformano l’ex sede di Fonoprint in un laboratorio creativo. Si tratta di Maker space, l’evento che fa parte del programma di Art City e che si svolge oggi nello showroom di Fiorentini+Baker in via de’ Coltelli. Gli artisti hanno lasciato i loro pensieri tra le opere di carta, riempiendo di vita e di idee un luogo che, fino a poco tempo fa, era una vecchia sede di produzione musicale. Ora, invece, diventa un punto di partenza per nuovi stimoli artistici.

L'ex sede di Fonoprint (via de' Coltelli 5IIB), oggi showroom di Fiorentini+Baker, torna a essere un luogo di produzione creativa in occasione di Maker space, progetto realizzato in collaborazione con Galleria Diffusa nel programma di Art City. In mostra le opere di dieci artisti: Chadwick Meyer, Giuseppe Suma, Nicola Martinuzzi, Sandra Bucci, Giovanni Mercatelli, James Prentice, Andrea James Beghelli, Luca Lazzari, Gloria Goderecci e Davide Abbate. Maker space sarà visitabile oggi dalle 15 alle 20,domani dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 22, accompagnata da un sottofondo musicale. Oggi è previsto un laboratorio condotto dal dj James Prentice.

