La colazione per vivere più a lungo? Dolce o salata ecco qual è

La colazione rappresenta un momento chiave per la salute e il benessere quotidiano, influenzando la longevità. Tuttavia, spesso viene sottovalutata o trascurata. Secondo gli esperti, scegliere tra opzioni dolci o salate può avere effetti diversi sul nostro organismo. In questo approfondimento, analizzeremo quali sono le scelte più equilibrate e come una corretta colazione può contribuire a mantenersi in salute nel tempo.

(Adnkronos) – La salute e la longevità si guadagnano anche a tavola. A partire dalla colazione, pasto fondamentale, "ma troppo spesso trascurato", spiega all'Adnkronos Salute Laura Rossi, direttrice del Dipartimento di Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Istituto superiore di sanità. Qual è dunque la prima colazione ideale per garantirsi una lunga vita in salute? La prima regola è proprio "fare la colazione, perché in Italia non è raro che si salti. Dobbiamo ricordare che è un pasto importante perché ci permette di spezzare il digiuno notturno e di non avere cali glicemici troppo marcati", continua Rossi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Ecco la morning routine che, dalla sveglia alla colazione, ci aiuta a vivere più a lungo

Cinque minuti in più e 30 in meno: ecco cosa serve per vivere più a lungo

