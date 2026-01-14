Cine colazione riparte al Sivori | film e colazione la domenica mattina

Da genovatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domenica 18 gennaio, riprende al Sivori la rassegna “Cine colazione”. Ogni settimana, fino al 22 febbraio, sarà possibile godersi un film nella sala di salita S. accompagnato da una colazione. Un’occasione per trascorrere il mattino in modo tranquillo, condividendo il piacere del cinema e di una prima colazione in un ambiente accogliente. La rassegna si rivolge a tutti coloro che desiderano iniziare la giornata in modo semplice e rilassato.

Prende il via la seconda parte di “Cine colazione” al Sivori. Dal 18 gennaio al 22 febbraio nella sala di salita S. Caterina 54 r. (tel. 010 583261 o 010 5532054) a Genova, ogni domenica mattina saranno proiettati due film, uno per tutta la famiglia alle ore 10:30 e uno pensato per un pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Torna la domenica mattina al cinema Sivori con “Cine colazione”

Leggi anche: La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

cine colazione riparte sivori“Cine colazione” riparte al Sivori: film e colazione la domenica mattina - Prende il via la seconda parte di “Cine colazione” al Sivori. genovatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.