Cine colazione riparte al Sivori | film e colazione la domenica mattina
Da domenica 18 gennaio, riprende al Sivori la rassegna “Cine colazione”. Ogni settimana, fino al 22 febbraio, sarà possibile godersi un film nella sala di salita S. accompagnato da una colazione. Un’occasione per trascorrere il mattino in modo tranquillo, condividendo il piacere del cinema e di una prima colazione in un ambiente accogliente. La rassegna si rivolge a tutti coloro che desiderano iniziare la giornata in modo semplice e rilassato.
Prende il via la seconda parte di “Cine colazione” al Sivori. Dal 18 gennaio al 22 febbraio nella sala di salita S. Caterina 54 r. (tel. 010 583261 o 010 5532054) a Genova, ogni domenica mattina saranno proiettati due film, uno per tutta la famiglia alle ore 10:30 e uno pensato per un pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Torna la domenica mattina al cinema Sivori con “Cine colazione”
Leggi anche: La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film
“Cine colazione” riparte al Sivori: film e colazione la domenica mattina - Prende il via la seconda parte di “Cine colazione” al Sivori. genovatoday.it
Questa domenica concediti una pausa diversa: colazione al cinema + un viaggio fantastico con una storia dello studio Ghibli. Un cinema a colazione ti aspetta: Domenica 18 gennaio al cinema teatro Duomo, in vicolo Duomo a Rovigo con "La storia dell facebook
Appuntamenti su #Tv2000 #16dicembre ore 21.10 film "Colazione da Tiffany" con Audrey Hepburn seconda serata "Retroscena" condotto da @MicScianca: "Sabato, domenica e lunedì" di Eduardo De Filippo con il regista Luca De Fusco e i protagonisti Cl x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.