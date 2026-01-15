Sunderland-Crystal Palace sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Sunderland-Crystal Palace, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00. In questa introduzione, si approfondiscono le formazioni, le quote e i pronostici, considerando il recente andamento delle squadre. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il Crystal Palace ha accumulato otto risultati senza vittoria, tra sconfitte e pareggi, influenzando le aspettative per l’incontro.

Dalla sconfitta contro il Manchester City il 14 dicembre, il Crystal Palace non ha più vinto nelle otto partite successive in tutte le competizioni con quattro sconfitte e un pareggio che ha lo stesso valore di una sconfitta, ovvero il 2-2 casalingo contro il KuPS. Anche il Sunderland non è nel suo miglior momento, ma . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sunderland-Crystal Palace (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Newcastle-Crystal Palace (domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Crystal Palace-Brentford (sabato 01 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le Fee ringrazia i tifosi del Sunderland dopo il rigore sbagliato a Brentford; Il fratello di Rooney elimina il Crystal Palace in FA Cup; Il Macclesfield firma la sorpresa contro i campioni in carica; AFCON update as Sunderland get clarity on Crystal Palace availability. Pronostico Sunderland-Crystal Palace: il cammino rimane immacolato - Crystal Palace è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Sunderland vs Crystal Palace – 17 Gennaio 2026 - La sfida tra Sunderland e Crystal Palace, valida per la Premier League, si giocherà il 17 Gennaio 2026 alle 16:00 presso lo Stadio of Light. news-sports.it

Risultati terzo turno di FA Cup: 1) MK Dons-Oxford United 1-1 (3-4 dcr) 2) Preston-Wigan 0-1 3) Wrexham-Nottingham Forest 3-3 (4-3 dcr) 4) Port Vale-Fleetwood 1-0 5) Macclesfield-Crystal Palace 2-1 6) Everton-Sunderland 1-1 (0-3 dcr) 7) Wolverhampton-Sh - facebook.com facebook

