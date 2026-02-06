Arrivano le Olimpiadi ma Milano sembra non esserne accorta

Le Olimpiadi sono alle porte, ma a Milano sembra che nessuno se ne accorga. La città vive la sua routine quotidiana, senza grandi segni di festa o di preparativi speciali. Le strade sono tranquille, e molte zone non mostrano ancora segni di entusiasmo o di allestimenti legati all’evento. La sensazione è che, nonostante l’arrivo dei Giochi, Milano continui a muoversi come se nulla stesse cambiando.

Le Olimpiadi arrivano in una Milano in cui il clima dei Giochi non sembra pervadere la città ambrosiana. Il capoluogo lombardo, sede dei Giochi "diffusi" con Cortina d'Ampezzo, recepisce solo in parte lo spirito di Olimpia. Ed è un chiasmo notevole se si pensa a due, importanti, precedenti: i Giochi Invernali di Torino 2006, che generarono entusiasmo ai piedi della Mole Antonelliana, e l' Expo del 2015 proprio di Milano, che dall'accoglienza di milioni di visitatori per l'esposizione universale sulla spianata di Rho ottenne il volano di visibilità come grande metropoli europea e globale. Olimpiadi e Expo, percezioni diverse.

