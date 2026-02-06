Milano si sveglia ormai immersa nell’atmosfera delle Olimpiadi. Le strade sono piene di persone che seguono la fiaccola, aspettando l’inizio della cerimonia di apertura all’Arco della Pace. Chi non si trova in piazza potrebbe aver scelto di allontanarsi, come hanno fatto molti parigini due anni fa. La città si prepara a vivere un evento che cambierà il suo volto nei prossimi giorni.

Milano si è accorta dei Giochi e chi non è in strada a inseguire la fiaccola che porterà all’Arco della Pace il fuoco di Olimpia, deve essere probabilmente fuggito dalla città come hanno fatto tanti parigini due anni fa. Quelle che portano alla cerimonia di San Siro sono ore surreali. Da una parte c’è chi insegue la fiaccola che ha fatto tappa anche all’Ospedale di Niguarda sotto le finestre dei ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-Montana, dall’altra c’è una città vuota che se non fosse per il termometro potrebbe essere ferragosto. In mezzo ci sono migliaia di uomini delle forze dell’ordine a garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Milano si è accorta delle Olimpiadi. Le ore surreali che conducono alla cerimonia d'inaugurazione

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026, presentata a San Siro Cerimonia di inaugurazione

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Come salvarsi dal burnout; Olimpiadi Milano Cortina 2026: come si è preparata Cortina ad accogliere reali e capi di Stato; Un’altra persona muore per il freddo a Milano: è un 25enne; Piero Bassetti: La mia vita di corsa, dal tessile alla politica. A 97 anni credo nell’Ai.

Milano si è accorta delle Olimpiadi. Le ore surreali che conducono alla cerimonia d'inaugurazionera fiaccola, Casa Italia e San Siro pronto a vestirsi a festa, il capoluogo lombardo entra nel tempo olimpico: un racconto di attesa, orgoglio e responsabilità alla vigilia della cerimonia d’apertura ... ilfoglio.it

L'apocalisse olimpica che non si è vistaPiù di ogni altra occasione queste Olimpiadi consentono di distinguere fra la Milano reale e la Milano percepita. Nel quartiere del Villaggio la vita scorre normale: lavoro, mezzi, pranzi e passeggiat ... ilfoglio.it

La fiamma olimpica è arrivata a Milano: accolta da protesta pro-Pal x.com

La Fiamma Olimpica accolta a Sesto San Giovanni accompagnata dall'ASST Nord Milano #asstnordmilano #lasaluteaduepassidate #milanocortina #fiammaolimpica #olimpiadi facebook