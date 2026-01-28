Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, gli agenti dell’Ice lavoreranno a stretto contatto con le forze dell’ordine italiane, ma non in strada. Si troveranno in una sala operativa al Consolato di Milano, dove coordineranno le attività di sicurezza. Il ministro Piantedosi ha chiarito che non ci saranno forze speciali in azione sul territorio.

Gli agenti dell'Ice si coordineranno con le forze dell'ordine italiane, ma lo faranno dall'interno di una sala operativa allestita al Consolato di Milano. Si chiariscono i contorni sulla macchina della sicurezza che sarà attivata in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: saranno seimila uomini del sistema di sicurezza nazionale. E a dare il proprio supporto - esclusivamente per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi, consultando anche le banche dati - saranno anche le unità dell'Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale americana finita sotto i riflettori dopo l'omicidio di una donna e poi di un uomo a Minneapolis nel corso delle proteste contro la gestione delle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump L'articolo Olimpiadi Milano-Cortina: l’Ice di Trump collaborerà con la polizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: l’Ice di Trump collaborerà con la polizia. Ma non in strada. Piantedosi: “Non arrivano le SS”

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Cos’è questa storia dell’ICE alle Olimpiadi Milano Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei GiochiLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, Ice: 'Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi' ... tg24.sky.it

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

Mattarella atteso a Milano per incontri istituzionali e cerimonie legate alle Olimpiadi. - facebook.com facebook

Dopo violenze e uccisioni in strada negli Usa ora apprendiamo dal loro portavoce che gli agenti di Ice verranno in Italia per la sicurezza alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Non possiamo permetterlo. Dopo le nostre proteste, il nostro Governo aveva provato a mi x.com