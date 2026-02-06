Arriva all'aeroporto di Capodichino con un machete nel doppiofondo della valigia e 2mila pillole sconosciute

Questa mattina all’aeroporto di Capodichino, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo ghanese proveniente dall’Africa. Durante il controllo, hanno trovato un machete nascosto nel doppiofondo della valigia e 2mila pillole sconosciute. Il viaggio si è concluso con una denuncia, mentre le forze di sicurezza continuano le indagini per capire cosa ci fosse dietro a quell’arsenale e quelle sostanze.

Gli uomini della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane hanno denunciato un cittadino ghanese, in arrivo a Napoli dal suo Paese di origine. I finanzieri di Capodichino e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto un machete nascosto nel doppiofondo di una valigia. Nell'aeroporto di Capodichino, le forze dell'ordine hanno sequestrato un machete nascosto nel doppiofondo di un bagaglio, insieme a oltre 2.

