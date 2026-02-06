I finanzieri di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto un machete nascosto nel doppiofondo di una valigia. L’uomo, ghanese, stava tornando nel nostro paese ed è stato fermato all’aeroporto di Napoli. Dentro la valigia anche oltre 2mila compresse di medicinali non dichiarati e 80 chili di prodotti vegetali pericolosi. La scoperta ha portato al sequestro di tutto e all’arresto del viaggiatore, che ora rischia denunce e sanzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un machete, oltre 2mila compresse di medicinali e 80 kg. di prodotti vegetali pericolosi: è quanto i finanzieri della Compagnia di Capodichino e i funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento Locale Aeroporto di Napoli, hanno sequestrato a un cittadino ghanese, che tornava dal suo paese di origine. Il passeggero trasportava i medicinali e i prodotti vegetali nel bagaglio da stiva, nel cui doppiofondo è stato scoperto anche il machete. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo denunciato alla Procura di Napoli per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nonché per violazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel doppiofondo della valigia anche un machete, denunciato a Napoli

Approfondimenti su Napoli Italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Italia

Argomenti discussi: Nel doppiofondo della valigia anche un machete, denunciato a Napoli; Soldi non dichiarati intercettati al porto; Bagagliaio Suzuki S-Cross: guida completa a misure, versioni e praticità; Oltre 15,7 milioni di euro di valuta non dichiarata intercettati nel 2025 negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino.

Oltre un chilo di cocaina nel barattolo della crema solare in valigia: passeggero arrestato a LinateNel corso di due diversi interventi svolti all’aeroporto di Linate a Milano sono stati arrestati due passeggeri. Trasportavano in totale oltre 2 chili e 600 grammi di cocaina purissima: uno di loro ha ... fanpage.it

Gianmarco Di Napoli. . ' 5 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Donna di 49 anni trovata morta a Melissano, si ipotizza overdose. A Taranto rinvenuto il corpo di un uomo in stato di decomposizione. facebook