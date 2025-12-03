Supermagic | il più grande spettacolo di magia d’Europa arriva a Gardaland

Supermagic, il festival di magia teatrale più prestigioso d’Europa, approda per la prima volta in assoluto in un parco divertimenti italiano. E lo fa nel segno dell’eccezionalità: dal 5 all’8 dicembre, il Gardaland Theatre accoglierà Supermagic Arcano, lo show che ha già conquistato oltre 280.000. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Supermagic: il più grande spettacolo di magia d’Europa arriva a Gardaland

Approfondisci con queste news

Supermagic Elementi 2026 sta per tornare! Il più grande spettacolo di magia internazionale approda a Roma (Auditorium della Conciliazione, 22 gennaio – 8 febbraio) e a Torino (Teatro Alfieri, 13 – 15 febbraio). Darcy Oake, Xavier Mortimer, Topas, J - facebook.com Vai su Facebook

Supermagic: il più grande spettacolo di magia d’Europa arriva a Gardaland - Dal 5 all’8 dicembre un evento unico trasformerà il Gardaland Theatre in un tempio dell’illusione ... Riporta bresciatoday.it

“Supermagic Arcano”, debutta a Gardaland il più grande spettacolo di magia d'Europa - Dalla Finlandia, Jay Niemi e Jade, coppia raffinata protagonista dei più prestigiosi spettacoli internazionali, incanta con apparizioni impossibili di colombe e pappagalli, regalando al pubblico un ... Come scrive veronasera.it

Supermagic, il “più grande spettacolo di magia d’Europa” debutta a Gardaland dal 5 all’8 dicembre - CASTELNUOVO Supermagic è il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale: 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale – tra cui campioni ... Segnala vocedimantova.it

Supermagic a Gardaland: il festival di magia d’Europa debutta - Supermagic debutta a Gardaland con illusionisti internazionali, promettendo uno spettacolo di magia unico in Italia. Segnala gardanotizie.it

Supermagic Arcano a Gardaland: date, orari e cast del grande show di magia 2025 - Supermagic Arcano arriva al Gardaland Theatre dal 5 all’8 dicembre: sei spettacoli, cast internazionale e pacchetti cena speciali per un weekend di pura magia. milanofree.it scrive

A Gardaland arriva Supermagic: il più grande spettacolo di magia d’Europa - Sul palco si alterneranno i migliori illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori della scena internazionale, provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda ... Segnala adnkronos.com