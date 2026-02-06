L’Italia si prepara a votare un emendamento che limita gli aiuti militari all’Ucraina. Il governo italiano non vuole provocazioni, ma chiede chiarimenti sulle posizioni di Zelenskij. La questione resta calda, tra tensioni politiche e richieste di spiegazioni.

**Kiev, 6 febbraio 2026 – Nel cuore della crisi ucraina, l’Italia si colloca a un passo dal fronte. Al via del nuovo anno, al via del dibattito politico interno, l’emendamento proposto da Vannacci per limitare gli aiuti militari all’Ucraina si prepara a entrare in fase di votazione. Ma è un momento delicato: il deputato della Lega, nel frattempo, non si limita a presentare la proposta, bensì a raccordarsi a un’intera classe di politici con un impegno più largo, non soltanto al via del processo legislativo.** A Kiev, la guerra continua. Le truppe russe avanzano o si ritirano a seconda delle decisioni politiche e diplomatiche dei paesi coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo italiano si prepara a discutere un nuovo decreto che prolungherà gli aiuti a Kiev nel 2024, affrontando sfide interne e esterne.

Il recente accordo tra Meloni e Salvini sulla consegna di armi a Kiev rappresenta un momento significativo nella politica italiana.

