Il compromesso di Meloni e Salvini sulle armi a Kiev

Il recente accordo tra Meloni e Salvini sulla consegna di armi a Kiev rappresenta un momento significativo nella politica italiana. Questa decisione, discussa e definita nei contorni delle ultime settimane del 2025, riflette le posizioni e le strategie adottate dai principali protagonisti del governo. Di seguito analizzeremo i dettagli di questo compromesso e le sue implicazioni nel contesto internazionale e nazionale.

Il decreto armi in cdm, nel testo anche aiuti ai civili - Dopo le scintille sulla manovra, non dovranno esserci problemi sul decreto Ucraina. ansa.it

Decreto Armi Ucraina “aiuti legati ai negoziati”/ Salvini “non metto Governo in crisi, chiedo solo prudenza” - Decreto Armi Ucraina solo se gli aiuti saranno legati all'esito dei negoziati di pace: la Lega ottiene la condizione per il CdM, Salvini “serve prudenza” ... ilsussidiario.net

RASSEGNA STAMPA OGGI 9 DICEMBRE 2025: ZELENSKY IN EUROPA, MIGRANTI E TENSIONI ECONOMICHE

Al Consiglio Ue passa la linea Meloni-Macron, ma il compromesso sull’Ucraina è precario No all’uso degli asset russi, bloccato l’accordo con il Mercosur. La Germania è la grande sconfitta. Con il debito comune, l’Unione dimostra di avere ancora delle carte d - facebook.com facebook

