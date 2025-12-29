Il compromesso di Meloni e Salvini sulle armi a Kiev
Il recente accordo tra Meloni e Salvini sulla consegna di armi a Kiev rappresenta un momento significativo nella politica italiana. Questa decisione, discussa e definita nei contorni delle ultime settimane del 2025, riflette le posizioni e le strategie adottate dai principali protagonisti del governo. Di seguito analizzeremo i dettagli di questo compromesso e le sue implicazioni nel contesto internazionale e nazionale.
Gli ultimi appuntamenti istituzionali del 2025 per la premier Giorgia Meloni sono tutto tranne che leggeri. In attesa del semaforo verde della Camera alla legge di bilancio, oggi si riunisce il Consiglio dei ministri. Due i temi in agenda: il primo è il decreto per la proroga dell'invio di armi. 🔗 Leggi su Today.it
