Decreto Kiev | dal governo non solo armi ma anche aiuti civili

Il governo italiano si prepara a discutere un nuovo decreto che prolungherà gli aiuti a Kiev nel 2024, affrontando sfide interne e esterne. Mentre si intensificano le discussioni sulla natura e l’entità del supporto, la premier Giorgia Meloni si trova a gestire due fronti distinti: la politica interna e la solidarietà internazionale. Un passo importante per la posizione dell’Italia nel contesto globale e nelle scelte di politica estera.

© Lanotiziagiornale.it - Decreto Kiev: dal governo non solo armi, ma anche aiuti civili Sugli aiuti a Kiev ci sono due fronti aperti per la premier Giorgia Meloni. Il primo è quello interno, in vista del decreto che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri il 29 dicembre e che prorogherà l’invio degli aiuti a Kiev per il prossimo anno. Il secondo è quello aperto in Europa sull’uso degli asset di Mosca per finanziare l’Ucraina. Dal 2022 ad oggi sono stati approvati quattro decreti legge per sostenere militarmente Kiev: varati in Cdm, quei provvedimenti cornice sono stati convertiti in legge dalle Camere, consentendo in quattro anni l’invio di dodici pacchetti di aiuti militari con altrettanti decreti interministeriali, per i quali è invece solo necessaria l’illustrazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Niente soldati, Mantovano: “Spediremo a Kiev aiuti civili”. Allo studio del governo un decreto ponte Leggi anche: Decreto armi a Kiev, nel centrodestra si cerca un compromesso per il sì della Lega: sul tavolo la formula aiuti vincolati ai negoziati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Armi a Kiev, la Lega blocca il governo e congela il decreto: “Prima le trattative”; Ucraina, dal 2022 da Roma quattro decreti per le armi a Kiev e 12 pacchetti; Decreto armi, tensioni nella maggioranza. Lega: “Attendiamo cambiamenti ma il governo non rischia”; La Lega dice no al governo sulle armi all'Ucraina: Non votiamo un altro decreto così, deve cambiare. Sostegno a Kiev: il Governo prepara un decreto di soli aiuti civili? Cosa sappiamo - Governo italiano prepara decreto ponte aiuti Ucraina 2025: sostegno civile e militare, tensioni politiche con Salvini e Cremlino, possibile chiusura del conflitto incerta. tag24.it

Mantovano: “Decreto Kiev, aiuti principalmente civili” - Roma nel 2026 spedirà a Zelensky soprattutto generatori elettrici, spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ... repubblica.it

Decreto armi a Kiev, nel centrodestra si cerca un compromesso per il sì della Lega: sul tavolo la formula aiuti vincolati ai negoziati - Nel decreto si dovrebbe specificare che gli aiuti sono vincolati ai negoziati ... lanotiziagiornale.it

“Servono aiuti militari”. Pressing di Crosetto sul nuovo decreto Kiev x.com

LaPresse. . Salvini: "Decreto Ucraina solo per la difesa, non per l'offesa". Il leader della Lega interviene sul sostegno militare a Kiev e frena sull'invio di armi per colpire la Russia. "Non sono un tifoso di Putin, lavoro per la pace", ha dichiarato Salvini, criticando - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.