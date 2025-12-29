Ecco l’introduzione richiesta: Le recenti dichiarazioni di Marcello Veneziani e i segnali di tensione all’interno della coalizione di destra evidenziano alcune criticità nell’attuale scenario politico italiano. Le parole dell’autore hanno suscitato discussioni e riflessioni sulla coesione del fronte conservatore, mentre i segnali di distacco tra i vari membri del centrodestra continuano a emergere. Analizziamo gli sviluppi e i possibili effetti di queste dinamiche sulla stabilità politica.

Le dichiarazioni anti-meloniane di Marcello Veneziani hanno fatto danni, a destra. Quella voglia di “staccarsi dal gruppo”, come al Giro d’Italia, covava da tempo: su La Verità il 5 novembre Veneziani parlava di « Melonarchia, ovvero la presenza della Meloni al governo», che non è certo un complimento. Fino alla più recente accusa di « non aver cambiato niente nella nostra vita di italiani », che forse è quello che spera ogni reazionario. Veneziani è stato consigliere d’amministrazione della Rai (e in quel caso come si è adoperato lui per cambiare le cose?, bisbiglia velenoso qualcuno), e pure di Cinecittà Holding: in quest’ultima realtà statale venne nominato da Giuliano Urbani, liberalissimo ex ministro della Cultura, di Forza Italia, e mandato via da un altro inquilino di via del Collegio Romano, il filosofo cattolico Rocco Buttiglione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo strappo di Veneziani e gli scricchiolii a destra di Meloni: le pillole del giorno

Veneziani, 'oggi non pubblicherei più La Cultura della Destra' - "Oggi non pubblicherei più la 'La cultura della destra', nonostante sia stato forse il mio libro più venduto, abbia fatto 20 ristampe e sia stato a lungo in classifica: è tempo perso, la cultura non ... ansa.it

