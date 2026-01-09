Il Cantiere Progressista e Civico di Arezzo ha compiuto un ulteriore passo in vista delle elezioni amministrative del 2026. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere un percorso di rinnovamento e partecipazione civica, contribuendo a definire un progetto condiviso per il futuro della città.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Cantiere progressista e civico – Arezzo 2026: nuovo passo in avanti verso le elezioni amministrative di Arezzo 2026. Il Cantiere progressista e civico, attivo da mesi nel confronto politico e programmatico sul futuro della città di Arezzo, ha raggiunto un importante risultato politico: tutte le forze che hanno sostenuto la candidatura di Eugenio Gian i alle recenti elezioni regionali hanno assunto un formale impegno comune a proseguire insieme il percorso in vista delle elezioni amministrative di Arezzo 2026. Si tratta di un passaggio significativo che consolida un’alleanza ampia e plurale, che va oltre il perimetro tradizionale del centrosinistra e che unisce soggetti politici, liste civiche e associazioni accomunati dall’obiettivo di costruire una credibile alternativa al centrodestra che governa oggi la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere progressista e civico – Arezzo 2026: nuovo passo in avanti verso le elezioni amministrative

Leggi anche: Il Cantiere progressista sulle Elezioni Amministrative Arezzo 2026

Leggi anche: Piccolo passo avanti verso il nuovo museo civico: il Comune sceglie un tecnico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Cantiere progressista sulle Elezioni Amministrative Arezzo 2026 - Il Cantiere progressista, il cantiere del cambiamento, ha proseguito in questi giorni i propri lavori per ... lanazione.it

Crisi al Comune: Forte, Cantiere Civico ha demolito e denigrato - "La scelta del Cantiere Civico di uscire dalla maggioranza è l'ultimo atto di una serie di comportamenti adottati da alcuni consiglieri comunali che, in questi dieci mesi, hanno progressivamente ... ansa.it

Un cantiere "separato in casa". I progressisti riuniti senza il Pd. E i Dem fanno i conti in segreteria - Dopo gli scossoni che incrinato le fondamenta del cantiere del centrosinistra, lasciando in sospeso i lavori per la costruzione di una proposta politica per le amministrative, i progressisti si ... lanazione.it

Rachele Turina “Insieme per la comunità” è il nuovo progetto «civico e progressista» nato in vista delle amministrative - facebook.com facebook